ОПЕК чуть улучшил оценку роста спроса на нефть в 2017г - на 50 тыс. б/с, в 2018г - на 70 тыс. б/с

ОПЕК чуть улучшил прогноз роста спроса на нефть в 2017 году - на 50 тыс. баррелей в сутки, говорится в новом ежемесячном отчете картеля.
С учетом пересмотра показателя 2016 года в сторону повышения на 230 тыс. б/с и повышения прогноза на 2017 год - на 280 тыс. б/с, оценка роста спроса на нефть в 2017 году повышена на 50 тыс. б/с - до 96,77 млн б/с, что означает рост на 1,49%.
Прогноз оценки роста спроса на нефть в 2018 году также незначительно повышен. При этом повышение прогноза спроса на 2018 год составило 280 тыс. б/с, с учетом пересмотра показателя 2017 года прогноз темпа прироста пересмотрен на 70 тыс. б/с - до 98,12 млн б/с, что предполагает рост на 1,4%.
Картель поясняет, что повышение прогнозов в 2017 году отражает улучшение показателей стран Америки, Европы и Китая, а оценок 2018 года - Европы и Китая.
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