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Дальнее зарубежье 12.09.2017 18:20

Еврокомиссия переходит к следующему этапу процедуры, предпринятой в отношении Польши из-за нарушения Варшавой законодательства ЕС

Европейская комиссия (ЕК) во вторник приняла решение направить Польше мотивированное заключение относительно польского законодательства об организации судов, которое вступает в противоречие с законами ЕС.

"Комиссия провела тщательный анализ ответа польских властей на отправленное в июле 2017 года письмо с официальным уведомлением касательно закона об организации обычных судов", - говорится в коммюнике, распространенном пресс-службой ЕК.

Согласно этому документу, ЕК считает, что соответствующие проблемы "не были рассмотрены надлежащим образом" и, следовательно, процедура о нарушении союзного законодательства переходит на следующий - второй - этап.

Польским властям дан месяц, чтобы принять необходимые меры по выполнению мотивированного заключения ЕС.

"Если польские власти не примут надлежащих мер, Комиссия может принять решение передать дело в Суд ЕС", - гласит сообщение ЕК.

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Тэги: ЕС, ПОЛЬША, СУД, УВЕДОМЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]