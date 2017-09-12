Еврокомиссия переходит к следующему этапу процедуры, предпринятой в отношении Польши из-за нарушения Варшавой законодательства ЕС

Европейская комиссия (ЕК) во вторник приняла решение направить Польше мотивированное заключение относительно польского законодательства об организации судов, которое вступает в противоречие с законами ЕС.

"Комиссия провела тщательный анализ ответа польских властей на отправленное в июле 2017 года письмо с официальным уведомлением касательно закона об организации обычных судов", - говорится в коммюнике, распространенном пресс-службой ЕК.

Согласно этому документу, ЕК считает, что соответствующие проблемы "не были рассмотрены надлежащим образом" и, следовательно, процедура о нарушении союзного законодательства переходит на следующий - второй - этап.

Польским властям дан месяц, чтобы принять необходимые меры по выполнению мотивированного заключения ЕС.

"Если польские власти не примут надлежащих мер, Комиссия может принять решение передать дело в Суд ЕС", - гласит сообщение ЕК.