Еврокомиссия переходит к следующему этапу процедуры, предпринятой в отношении Польши из-за нарушения Варшавой законодательства ЕС

Европейская комиссия (ЕК) во вторник приняла решение направить Польше мотивированное заключение относительно польского законодательства об организации судов, которое вступает в противоречие с законами ЕС.
"Комиссия провела тщательный анализ ответа польских властей на отправленное в июле 2017 года письмо с официальным уведомлением касательно закона об организации обычных судов", - говорится в коммюнике, распространенном пресс-службой ЕК.
Согласно этому документу, ЕК считает, что соответствующие проблемы "не были рассмотрены надлежащим образом" и, следовательно, процедура о нарушении союзного законодательства переходит на следующий - второй - этап.
Польским властям дан месяц, чтобы принять необходимые меры по выполнению мотивированного заключения ЕС.
"Если польские власти не примут надлежащих мер, Комиссия может принять решение передать дело в Суд ЕС", - гласит сообщение ЕК.
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