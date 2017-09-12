Азерсу получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение работ по улучшению орошения в 3 районах

ОАО "Азерсу" получит из госбюджета 8 млн манатов на продолжение реализации проектов по улучшению систем орошения в Гаджикабульском, Шамахинском и Зардабском районах.

Соответствующее распоряжение президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал во вторник, оно опубликовано на сайте главы государства.

В настоящее время Азерсу реализует проекты по улучшению системы орошения в Гаджикабульском и Шамахинском районах на общей площади 10 тыс. га, а также на территории в 10 тыс. га в Зардабском районе.

Средства на финансирование данных работ будут выделены для Азерсу из госбюджета Азербайджана на 2017 год.

А.Азизов