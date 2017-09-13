Глава Минобороны Грузии считает угрозой российские военные учения в Абхазии

Министр обороны Грузии Леван Изория назвал проходящие на территории Абхазии учения военнослужащих российской военной базы нарушением норм международного права.

"Любая активность на оккупированной территории, то есть на нашей территории, в особенности с военной точки зрения, является неконституционной и незаконной", - сказал в среду журналистам министр, отметив, что подобные действия осуждаются международным сообществом.

"Мы это (военные учения в Абхазии - ИФ) воспринимаем, как угрозу и говорим, что это является очередным нарушением норм международного права", - заявил Л.Изория.

Ранее пресс-служба Южного военного округа сообщила, что в ночь на среду "военнослужащие подразделений российской военной базы в Абхазии, в рамках проведения масштабного тактического учения в составе 49 общевойсковой армии, подняты по тревоге".

Отмечается, что "на первом этапе учения военные отработали действия при объявлении тревоги, загрузке боекомплекта и запасов материальных средств, после чего совершили 200-километровые марши".

"По прибытии на полигоны Нагвалоу и Цабал военнослужащие приступили к маскировке военной техники, развертыванию полевых узлов связи и отработке задач по охране важных объектов. В дальнейшем на полигонах личный состав выполнит боевые стрельбы из штатного вооружения - ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, пулеметов "Печенег", автоматов АК-74, вооружения бронетранспортеров БТР-82АМ", - уточняет пресс-служба ЮВО.

В военной тренировке принимают участие более двух тысяч военных, задействовано свыше 300 единиц военной и спецтехники, в том числе реактивные системы залпового огня "Град".