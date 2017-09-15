Около 20 школ в Баку нуждаются в капремонте – президент Алиев

Около 20 столичных школ нуждаются в капитальном ремонте, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии нового здания школы-лицея номер №20.

«В Баку имеется более 300 школ. По последним данным, около 20 из них нуждаются в ремонте», - сказал глава государства.

По его словам, большинство бакинских школ были капитально отремонтированы за последние годы, построены новые школьные корпуса и школы. «Уверен, что в следующем году, а если не успеем, то в 2019 году, все школы Баку будут отвечать самым высоким стандартам», - подчеркнул И.Алиев.

Президент отметил, что в текущем году в Баку было основательно отремонтировано десять школ, и еще одна была построена.

«По стране же было построено и отремонтировано более 70 школ. Строительные работы продолжаются. Как известно, в регионах, высокогорных селах сегодня строятся школы модульного типа. 100 из них будут сданы в эксплуатацию в этом и следующем годах. Уверен, что, таким образом, в ближайшие два-три года будет полностью решена проблема аварийных школ», - подчеркнул он, добавив, что с 2004 года в Азербайджане был произведен капремонт более 3 тыс. школ.

И.Алиев отметил рост числа школьников в Азербайджане. «Рост населения страны приводит к увеличению количества школьников, поэтому необходимо обеспечивать постоянный процесс строительства школ», - сказал президент.

Глава государства отметил также улучшение уровня образования в республике. «Качество образования является приоритетным для нас вопросом», - добавил он.

Для этого необходимо улучшение условий преподавания в стране, подчеркнул президент.

«Школы существуют не только для учеников, они также являются местом работы учителей. Растет зарплата преподавателей, особенно тех, кто прошел диагностическое оценивание. Средняя зарплата учителей в Баку превышает 500 манатов. Это очень хороший показатель и он должен увеличиваться», - подчеркнул глава государства.

Р.Бабаев