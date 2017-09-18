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Дальнее зарубежье 18.09.2017 13:04

Абэ обещает в скором времени решить вопрос о целесообразности проведения досрочных выборов в Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в скором времени решит вопрос о том, необходимо ли проводить в стране досрочные выборы, сообщает в понедельник агентство "Блумберг".

"Я воздержусь от ответов на все без исключения вопросы о роспуске парламента, я бы хотел все решить, когда вернусь в Японию", - заявил он журналистам в аэропорту Ханэда в Токио перед вылетом в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

В Японию С.Абэ вернется 22 сентября.

Ранее газета "Иомиури симбун" без указания источника информации сообщила, что С.Абэ намерен распустить парламент 28 сентября, а затем провести досрочные выборы 22 октября. В то же время накануне газета "Санкэй симбун" сообщала, что выборы, возможно, состоятся 29 октября.

62-летний С.Абэ стал премьер-министром Японии в 2012 году, и с тех пор пытается оживить экономику страны посредством увеличения общественных расходов и денежной эмиссии, отмечает агентство.

В 2014 года он также досрочно распустил нижнюю палату парламента после того, как экономика Японии внезапно оказалась в рецессии, снижаясь два квартала подряд. По итогам тех внеочередных выборов Либерально-демократическая партия С.Абэ одержала уверенную победу.

Парламент Японии состоит из двух палат, где депутаты нижней Палаты представителей избираются на четыре года, а верхней - Палаты советников - на шесть лет.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]