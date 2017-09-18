Абэ обещает в скором времени решить вопрос о целесообразности проведения досрочных выборов в Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что в скором времени решит вопрос о том, необходимо ли проводить в стране досрочные выборы, сообщает в понедельник агентство "Блумберг".
"Я воздержусь от ответов на все без исключения вопросы о роспуске парламента, я бы хотел все решить, когда вернусь в Японию", - заявил он журналистам в аэропорту Ханэда в Токио перед вылетом в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.
В Японию С.Абэ вернется 22 сентября.
Ранее газета "Иомиури симбун" без указания источника информации сообщила, что С.Абэ намерен распустить парламент 28 сентября, а затем провести досрочные выборы 22 октября. В то же время накануне газета "Санкэй симбун" сообщала, что выборы, возможно, состоятся 29 октября.
62-летний С.Абэ стал премьер-министром Японии в 2012 году, и с тех пор пытается оживить экономику страны посредством увеличения общественных расходов и денежной эмиссии, отмечает агентство.
В 2014 года он также досрочно распустил нижнюю палату парламента после того, как экономика Японии внезапно оказалась в рецессии, снижаясь два квартала подряд. По итогам тех внеочередных выборов Либерально-демократическая партия С.Абэ одержала уверенную победу.
Парламент Японии состоит из двух палат, где депутаты нижней Палаты представителей избираются на четыре года, а верхней - Палаты советников - на шесть лет.
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