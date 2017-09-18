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Происшествия 18.09.2017 15:16

МЧС Азербайджана проводит во «Flame towers» тактические учения по эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях

Особые тактические учения по эвакуации людей и правильного реагирования на чрезвычайные ситуации начались в понедельник в комплексе «Flame Towers» в Баку, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

«Соответствующие структуры МЧС приступили в понедельник в 15:00 к проведению в бакинском комплексе «Flame Towers» специальных тактических учений на тему «Эвакуация людей и организация правильного реагирования на произошедшее ЧП», - сказано в сообщении.

В учениях задействованы шесть единиц специальной техники и 40 сотрудников МЧС.

Р.Бабаев

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Тэги: МЧС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]