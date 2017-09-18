МЧС Азербайджана проводит во «Flame towers» тактические учения по эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях

Особые тактические учения по эвакуации людей и правильного реагирования на чрезвычайные ситуации начались в понедельник в комплексе «Flame Towers» в Баку, сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

«Соответствующие структуры МЧС приступили в понедельник в 15:00 к проведению в бакинском комплексе «Flame Towers» специальных тактических учений на тему «Эвакуация людей и организация правильного реагирования на произошедшее ЧП», - сказано в сообщении.

В учениях задействованы шесть единиц специальной техники и 40 сотрудников МЧС.

Р.Бабаев