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Регион 22.09.2017 10:32

Грузинский премьер в ООН назвал Абхазию и Южную Осетию "историческими регионами" республики

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили с трибуны проходящей 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН обвинил Россию в невыполнении международных обязательств.

"Сотни тысяч моих соотечественников, которые с нетерпением ожидают возвращения в свои дома, не могут этого сделать, так как лишь одно государство, член ООН отказывается выполнить свои международные обязательства", - заявил Г.Квирикашвили, текст выступления которого приводит в пятницу пресс-служба правительства Грузии.

При этом премьер считает, что Грузия в отличие от России полностью выполняет международные обязательства по прекращению огня, подписанные в августе 2008 года.

"Члены ООН отлично знают, что Российская Федерация продолжает оккупацию двух исторических регионов Грузии. В 2017 году Российская Федерация активизировала политику оккупации и фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского региона - Южной Осетии, оформив соглашения о так называемом сотрудничестве по интеграции с этими оккупированными территориями, активизировала в них процесс милитаризации", - заявил Г.Квирикашвили.

По его словам, Грузия твердо поддерживает "мирное урегулирование грузино-российского конфликта".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]