Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили с трибуны проходящей 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН обвинил Россию в невыполнении международных обязательств.
"Сотни тысяч моих соотечественников, которые с нетерпением ожидают возвращения в свои дома, не могут этого сделать, так как лишь одно государство, член ООН отказывается выполнить свои международные обязательства", - заявил Г.Квирикашвили, текст выступления которого приводит в пятницу пресс-служба правительства Грузии.
При этом премьер считает, что Грузия в отличие от России полностью выполняет международные обязательства по прекращению огня, подписанные в августе 2008 года.
"Члены ООН отлично знают, что Российская Федерация продолжает оккупацию двух исторических регионов Грузии. В 2017 году Российская Федерация активизировала политику оккупации и фактической аннексии Абхазии и Цхинвальского региона - Южной Осетии, оформив соглашения о так называемом сотрудничестве по интеграции с этими оккупированными территориями, активизировала в них процесс милитаризации", - заявил Г.Квирикашвили.
По его словам, Грузия твердо поддерживает "мирное урегулирование грузино-российского конфликта".
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