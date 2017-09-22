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Дальнее зарубежье 22.09.2017 11:55

Мэй во Флоренции выскажется за двухлетний переходный период в рамках Brexit - СМИ

Премьер Великобритании Тереза Мэй в ходе речи во Флоренции в пятницу выскажется за заключение с Брюсселем соглашения о двухлетнем переходном периоде в рамках Brexit в обмен на выполнение Лондоном финансовых обязательств перед ЕС до конца 2020 года, сообщает в телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на выдержки из текста речи, полученные от Даунинг-стрит.

Ожидается, что Т.Мэй заявит о готовности Великобритании заплатить в бюджет ЕС как минимум 20 млрд фунтов стерлингов в рамках так называемого финансового урегулирования в рамках Brexit. При этом телеканал не исключает, что речь может пойти даже о еще большей сумме.

В обмен на эти выплаты британский премьер попросит Бельгию и остальные 26 стран-участниц ЕС о заключении соглашения о переходном периоде сроком примерно на два года - с 2019 по 2021 годы, которое будет сохранять действующие в настоящее время правила, касающиеся доступа Великобритании к единому европейскому рынку, и отношения внутри таможенного союза.

"Если мы сможем это сделать, то в таком случае, когда эта глава европейской истории будет написана, она запомнится не разногласиями, с которыми мы столкнулись, а видением, которое мы разделили. Не теми вызовами, которые мы выдержали, а созидательностью, которую мы применили, чтобы их преодолеть. Не отношениями, которые закончились, а партнерством, которое началось", - говорится в выдержках текста речи премьера, которые получил в распоряжение телеканал.

Ожидается, что Т.Мэй в ходе выступления отметит, что, "поскольку выход Британии из ЕС неизбежно трудный процесс, то в наших интересах, чтобы наши переговоры оказались успешными".

Т.Мэй выступит в итальянском городе Флоренции с третьей по счету речью, посвященной Brexit. В Италию она прибудет в сопровождении нескольких британских министров. Местные СМИ отмечают, что этим выступлением она надеется дать импульс переговорному процессу.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, BREXIT, РЕЧЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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