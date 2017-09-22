Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал решение о передаче конгрессу США данных компании "Фейсбук" о российских рекламных объявлениях "продолжением фальсификации" в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США.

"Фальсификация про Россию продолжается, теперь дело касается рекламы на "Фейсбуке", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

"Что же на счет полностью необъективного и нечестного освещения (предвыборных президентских кампаний в США в 2016 году - ИФ) СМИ, которое было направлено в пользу Мутной Хиллари (Хиллари Клинтон - ИФ)?", - добавил он.

Ранее сообщалось, что соцсеть Facebook в рамках расследования "дела Russiagate" предоставит конгрессу США информацию более чем о 3 тыс. рекламных объявлений, которые были оплачены связанными с Россией фирмами. В конгрессе положительно оценили это решение компании.

В настоящее время в США проходит расследование, которое должно установить, имело ли место российское вмешательство в выборы президента США в 2016 году.