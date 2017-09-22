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Дальнее зарубежье 22.09.2017 16:40

Трамп считает передачу конгрессу информации о российской рекламе в Фейсбуке частью "фальсификаций про Россию"

Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал решение о передаче конгрессу США данных компании "Фейсбук" о российских рекламных объявлениях "продолжением фальсификации" в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США.

"Фальсификация про Россию продолжается, теперь дело касается рекламы на "Фейсбуке", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

"Что же на счет полностью необъективного и нечестного освещения (предвыборных президентских кампаний в США в 2016 году - ИФ) СМИ, которое было направлено в пользу Мутной Хиллари (Хиллари Клинтон - ИФ)?", - добавил он.

Ранее сообщалось, что соцсеть Facebook в рамках расследования "дела Russiagate" предоставит конгрессу США информацию более чем о 3 тыс. рекламных объявлений, которые были оплачены связанными с Россией фирмами. В конгрессе положительно оценили это решение компании.

В настоящее время в США проходит расследование, которое должно установить, имело ли место российское вмешательство в выборы президента США в 2016 году.

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Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, СОЦСЕТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]