ОПЕК вернется к рассмотрению вопроса о продлении сделки в ноябре или позже

ОПЕК вернется к рассмотрению вопроса о продлении сделки по сокращению добычи нефти между странами ОПЕК и не-ОПЕК в ноябре или позже.
"В ноябре мы собираемся принять относительно этого вопроса решение, будем обсуждать все опции, в том числе пролонгацию сделки", - сказал министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино.
Глава Минэнерго России Александр Новак отметил, что, по его мнению, обсуждать этот вопрос можно не раньше января. "На мой взгляд, к вопросу о продлении соглашения можно обоснованно подойти не раньше января", - сказал он.
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