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Дальнее зарубежье 22.09.2017 21:34

Глава МИД Сирии заявляет о незаинтересованности Вашингтона в сотрудничестве Дамаска, Москвы и Тегерана по освобождению Дейр-эз-Зора

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил об отрицательном отношении Соединенных Штатов к сотрудничеству властей Сирии, России и Ирана в освобождении Дейр-эз-Зора.

"США выступают против нашего взаимодействия с Россией и Ираном в освобождении Дейр-эз-Зора", - сказал глава МИД Сирии журналистам в пятницу после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он заявил, что США недовольны успехом переговоров по сирийскому урегулированию "Астана-6", поэтому "продолжают содействовать Джабхат-ан-Нусре".

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Тэги: СИРИЯ, МИД, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]