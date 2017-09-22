Глава МИД Сирии заявляет о незаинтересованности Вашингтона в сотрудничестве Дамаска, Москвы и Тегерана по освобождению Дейр-эз-Зора

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил об отрицательном отношении Соединенных Штатов к сотрудничеству властей Сирии, России и Ирана в освобождении Дейр-эз-Зора.

"США выступают против нашего взаимодействия с Россией и Ираном в освобождении Дейр-эз-Зора", - сказал глава МИД Сирии журналистам в пятницу после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Он заявил, что США недовольны успехом переговоров по сирийскому урегулированию "Астана-6", поэтому "продолжают содействовать Джабхат-ан-Нусре".