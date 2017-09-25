Azeravtoyol получит 21,5 млн манатов на завершение строительства автодороги в Нефтчалинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azeravtoyol» из госбюджета 21,5 млн манатов на завершение строительства автодороги Шоркянд-Бешталы-Банкя-Ширванлы в Нефтчалинском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Автодорога Шоркянд-Бешталы-Банкя-Ширванлы соединяет 21 населенный пункт, в которых проживают 37 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.

А.Азизов