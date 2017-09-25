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25.09.2017 18:11

Azeravtoyol получит 21,5 млн манатов на завершение строительства автодороги в Нефтчалинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azeravtoyol» из госбюджета 21,5 млн манатов на завершение строительства автодороги Шоркянд-Бешталы-Банкя-Ширванлы в Нефтчалинском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Автодорога Шоркянд-Бешталы-Банкя-Ширванлы соединяет 21 населенный пункт, в которых проживают 37 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.

А.Азизов

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Тэги: АВТОДОРОГА, СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]