Azeravtoyol получит 21,5 млн манатов на завершение строительства автодороги в Нефтчалинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azeravtoyol» из госбюджета 21,5 млн манатов на завершение строительства автодороги Шоркянд-Бешталы-Банкя-Ширванлы в Нефтчалинском районе.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.
Автодорога Шоркянд-Бешталы-Банкя-Ширванлы соединяет 21 населенный пункт, в которых проживают 37 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.
Минфину поручено обеспечение выделение данных средств.
А.Азизов
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