Дочь, зять и еще четверо советников Трампа пользовались личной почтой в служебных целях - СМИ

По меньшей мере, шесть ближайших советников президента США Дональда Трампа использовали свои личные электронные почтовые ящики для обсуждения вопросов, связанных с делами Белого дома, пишет газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников.

По ее данным, личной почтой пользовались дочь американского лидера Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, а также бывший главный советник Д.Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон и экс-глава аппарата Белого дома Райнс Прибас.

В статье говорится, что зять и советник американского президента Дж.Кушнер за семь первых месяцев работы в администрации Д.Трампа отправил или получил около 100 писем, связанных с работой.

Газета отмечает, что несколько электронных писем, касающихся вопросов, связанных с Белым домом, получали на свои личные электронные ящики советник президента США Стивен Миллер и глава Национального экономического совета США Гэри Кон.

В прошлом году в ходе предвыборной кампании соперник Д.Трампа Хиллари Клинтон подверглась жесткой критике за использование личной электронной почты в служебных целях в период работы госсекретарем в 2009 - 2013 годах. В результате ФБР начало расследование этого дела, но в июле 2016 года прекратило его без предъявления официальных обвинений.