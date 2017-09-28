Белый дом обнародовал детали налоговой реформы, планирует снизить налог на прибыль компаний до 20%

Администрация президента США Дональда Трампа и лидеры республиканцев в среду представили детальный проект налоговой реформы, предусматривающий сокращение налогов для бизнеса и частных лиц, приступив, таким образом, к активному продвижению новой законодательной инициативы.

Описание деталей проекта заняло девять листов в отличие от предварительного апрельского документа, уместившегося на одну страницу. Тем не менее, многие предложения носят необязательный характер и подлежат обсуждению, в связи с этим документ все еще далек от того, чтобы стать законопроектом, который мог бы быть вынесен на голосование в Конгрессе, пишет газета Financial Times.

Налог на прибыль компаний предлагается сократить с 35% до 20% - это выше, чем 15%, о которых говорилось как в период предвыборной кампании Д.Трампа, так и в апрельском проекте реформы.

Согласно данным Tax Foundation, средняя ставка налога на прибыль для крупнейших мировых компаний составляет 22,5%. Новая ставка в США будет ниже, чем во Франции, где она составляет 34%, в Австралии (30%) и в Японии (23%).

Для американских организаций, работающих по модели pass-through, когда налог на прибыль организации выплачивается ее владельцами, как частными лицами, будет зафиксирован на максимальном уровне в 25%. В основном по такой модели работают различные партнерства и малый бизнес.

Проект налоговой реформы также предусматривает введение пониженной ставки налога на репатриацию прибылей компаний из-за рубежа, что, по мнению президента и его команды, станет стимулом для возвращения этих денег в США.

Власти также намерены отменить налог на международную прибыль компаний, который сейчас составляет 35%. В администрации Д.Трампа отмечают, что США стоит двигаться к "территориальной" системе налогообложения, при которой компании будут платить налоги только на доходы, получаемые в США.

Что касается персонального налогообложения, то вместо семиступенчатой шкалы с верхней планкой 39,6%, которая действует сейчас, предлагается создать три ставки 12%, 25% и 35%. В апрельском документе говорилось о ставках 10%, 25% и 33%.

Кроме того, предусматривается возможность создания четвертой ступени налогообложения, которая определила бы ставку налога для самых обеспеченных американцев.

Также предлагается отменить минимальный альтернативный налог и налог на наследство.

В представленном проекте не хватает ряда важных деталей, что не позволяет домовладельцам оценить, каким образом скажется на них предложенная реформа, пишет газета The Wall Street Journal.

В частности, не упоминаются новые разряды налогообложения, поэтому неясно, каким налогом будет облагаться тот или иной доход. Отмечается, что налоговые вычеты за ребенка будут увеличены, однако данные о том, насколько, не приводятся.

Многие американцы с низким и средним доходом могли бы выиграть от предложения, предусматривающего увеличение вдвое первоначальных налоговых вычетов, то есть освобождение от налогообложения дохода в размере $12 тыс. для одного человека и $24 тыс. для семейных пар.

Однако отмена необлагаемого налогом минимума в $4,05 тыс. может нивелировать значительную часть планируемой налоговой льготы.

В настоящее время, с учетом необлагаемого налогом минимума и стандартного налогового вычета, семейные пары с двумя детьми имеют возможность не платить налоги на первые $28,9 тыс. совместного дохода.

Представленный в среду проект реформы является началом процесса, который будет длиться несколько месяцев и может превратиться в перетягивание каната законодателями, лоббистами и членами администрации президента, пишет WSJ.

"Наша страна и наша экономика не могут идти вперед так, как должны, пока мы серьезной не реформируем устаревшую, сложную и обременительную налоговую систему, - заявил Д.Трамп, выступая в штате Индиана. - Она является пережитком прошлого, и мы должны ее изменить".

План Д.Трампа поддерживают топ-менеджеры крупных американских компаний, а также ритейлеры и ряд консервативных групп. Тем временем, региональные органы власти, а также благотворительные организации и представители рынка недвижимости высказывают свои сомнения в новом проекте.

Демократы не согласны с планом налоговой реформы, считая его уступкой богатым слоям населения.

Кроме того, остается вопрос о том, каким образом, власти США намерены профинансировать потерю бюджетных доходов в результате предложенной реформы.

По оценкам внепартийного Комитета по вопросам ответственного федерального бюджета в Конгрессе США, изменение налогового законодательства приведет к бюджетным расходам в размере $5,8 трлн за 10 лет, в то время как доходы бюджета благодаря ей составят лишь $3,6 трлн, в связи с чем реформа создаст дефицит в размере $2,2 трлн.

План изменения налогового законодательства будет вынесен на рассмотрение Конгресса в следующие несколько месяцев.

По оценкам Белого дома, эта реформа будет самой масштабной в истории страны. Однако СМИ дают более скромную оценку: изменения (если их утвердит Конгресс) будут самыми значительными с 1986 года, что соответствует предвыборной платформе Д.Трампа - он был нацелен на наиболее широкие преобразования со времен президента Рональда Рейгана (президент в 1981-1989 годах).