Скончался советник президента Армении, экс-глава спецслужбы страны Акопян

После продолжительной болезни на 71 году жизни скончался бывший директор Службы национальной безопасности Армении Горик Акопян.
Г.Акопян возглавлял Службу национальной безопасности в 2004-2016 годах.
12 февраля 2016 года он был назначен советником президента Армении.
В связи с кончиной Г.Акопяна соболезнования выразил президент Армении Серж Саргсян, отметив, что его потеря вдвойне болезненна для него, поскольку он потерял также давнего друга.
"Всю свою профессиональную деятельность Г.Акопян посвятил безопасности своей страны и народа", - отметил С.Саргсян.
Г.Акопян в 2011 году должен был уйти в отставку в связи с выходом на пенсию. Однако срок его службы на посту главы СНБ был продлен специальным указом президента Армении до 11 февраля 2016 года.
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