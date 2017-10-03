Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на благоустройство Гобустана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Гобустанского района 3 млн манатов на дальнейшее благоустройство города Гобустан.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на официальном сайте главы государства.
Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.
Р.Бабаев
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