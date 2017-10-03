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03.10.2017 18:17

Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на благоустройство Гобустана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Гобустанского района 3 млн манатов на дальнейшее благоустройство города Гобустан.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на официальном сайте главы государства.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Р.Бабаев

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]