Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на благоустройство Гобустана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Исполнительной власти Гобустанского района 3 млн манатов на дальнейшее благоустройство города Гобустан.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на официальном сайте главы государства.

Средства будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2017 год.

Р.Бабаев