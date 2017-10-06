Азербайджан до сих пор потратил более 6 млрд манатов на улучшение социально-бытовых условий беженцев и вынужденных переселенцев - Алиева

Азербайджан до сих пор израсходовал более 6 млрд манатов на улучшение социально-бытовых условий беженцев и вынужденных переселенцев, заявила первый вице-президент страны Мехрибан Алиева.

"В стране не осталось ни одного палаточного лагеря, возведено около 100 современных жилых комплексов. Эти комплексы обеспечены всей необходимой инфраструктурой. Пятьдесят тысяч семей беженцев и вынужденных переселенцев, в целом 250 тысяч людей переселены в новые дома, новые квартиры. 400 тыс. беженцев и вынужденных переселенцев обеспечены работой. Государство на реализацию этих мероприятий потратило в целом более 6 млрд манатов", - сказала М.Алиева, выступая на церемонии предоставления квартир в трех новых зданиях, построенных в городке, заложенном для вынужденных переселенцев в поселке Масазыр.

По ее словам, в мае 2017 года близ поселка Локбатан Гарадагского района был заложен фундамент нового жилого комплекса. "Жилой комплекс будет обеспечен всей необходимой инфраструктурой. Наряду с жилыми зданиями, там строится детский сад, школа, в 2018 году будут сданы в пользование семей и вынужденных переселенцев 1,026 тыс. новых, полностью отремонтированных квартир", - подчеркнула она.

М.Алиева добавила, что в июне текущего года, 214 семей, проживающих в находящемся в очень плохом состоянии пансионате в поселке Шувелян Хазарского района и в недостроенном здании в Хатаинском районе, были переселены в новые, полностью отремонтированные дома в поселках Мехтиабад и Масазыр. "Сегодня мы переселяем в полностью отремонтированные квартиры в новых зданиях в поселке Масазыр Абшеронского района 210 семей, в полностью отремонтированные квартиры в здании, построенном в поселке Рамана Сабунчинского района, 50 семей, в полностью отремонтированные квартиры в новом здании в Хатаинском районе 465 семей. В целом, это означает улучшение условий жизни 725 семей", - отметила первый вице-президент.

А.Азизов