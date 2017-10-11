Тема интеграции Грузии в НАТО будет обсуждаться на встрече глав Минобороны стран Юго-восточной Европы в Батуми

Заседание Совета министров обороны стран Юго-Восточной Европы (SEDM) в среду открылось в Батуми.

Как сообщили журналистам в пресс-службе грузинского Министерства обороны, республика впервые принимает заседание как полноценный участник SEDM.

Заседание открыл министр обороны Грузии Леван Изория, который заявил, что "платформа Совета министров обороны стран Юго-восточной Европы на фоне современных вызовов безопасности дает уникальную возможность усиления региональной безопасности и обороноспособности".

По информации пресс-службы, темой заседания является консолидация в вопросе сотрудничества между странами региона в направлении содействия миру и безопасности в регионе, а также интеграции в евроатлантические структуры.

В пресс-службе напомнили, что Грузия стала членом SEDM в сентябре 2015 года.

Основа создания SEDM была заложена в 1996 году в ходе встречи при содействии США министров обороны региона в Тиране (Албания). Членами Совета министров обороны Юго-Восточной Европы помимо Грузии являются Албания, Болгария, Хорватия, Македония, Греция, Италия, Румыния, Словения, Турция, Украина, США, Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория. Молдавия имеет статус наблюдателя в SEDM.

Как заявила в среду журналистам первый заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани, в ходе встречи будут обсуждаться текущие события в Европе и существующие вызовы.

По ее словам, Грузия в рамках заседания подпишет меморандумы с Румынией и Словенией, а также состоятся двухсторонние встречи с болгарскими, румынскими, итальянскими и греческими коллегами.

Она отметила, что в рамках встречи будет затронута тема интеграции Грузии в НАТО.

Как сообщила Л.Чиковани, в рамках мероприятия состоятся встречи главы Минобороны Грузии Левана Изория с турецким коллегой и со специальным представителем генсека НАТО Джеймсом Аппатураем.