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Регион 11.10.2017 11:43

Пути мирного решения разногласий Тбилиси и Москвы будут частью стратегического диалога Грузии и ЕС - премьер

Грузия рассчитывает привлечь Евросоюз к поиску путей разрешения конфликта с Россией, сообщил в среду на заседании правительства республики премьер-министр Георгий Квирикашвили.

"Одной из важнейших частей начавшегося стратегического диалога между Грузией и Евросоюзом по вопросам безопасности будет российско-грузинский конфликт и пути его мирного решения", - сказал он, комментируя проведение в Тбилиси первой встречи представителей республики и ЕС в рамках диалога высокого уровня по вопросам безопасности.

По словам премьера, данный диалог является важным достижением на пути интеграции Грузии в Евросоюз, так как практически республика становится одним из важнейших компонентов европейской системы безопасности.

Г.Квирикашвили отметил, что в рамках диалога также будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сферах борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью.

"Этот формат стратегического диалога станет путем, который приведет нас к достижению максимального соответствия с системой и структурами обороны и безопасности Евросоюза", - сказал он.

Как сообщили в МИД Грузии, делегацию ЕС на встрече, которая пройдет в Тбилиси в среду, возглавляет заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Жан-Кристоф Белльяр.

"Грузинская сторона активно работает с Евросоюзом в направлении развития сотрудничества в секторе обороны и безопасности, чтобы произошло максимальное сближение с теми институтами ЕС, которые обеспечивают стабильность и безопасность в Европе", - подчеркнули в МИД.

"Будут обсуждаться также вопросы сотрудничества в рамках единой внешней политики Евросоюза и политики безопасности и обороны, гибридных угроз, кибер-безопасности, управления кризисными ситуациями, стратегической коммуникации, обмена опытом борьбы с радикализацией и экстремизмом и т.д.", - сообщила пресс-служба.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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