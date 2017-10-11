Пути мирного решения разногласий Тбилиси и Москвы будут частью стратегического диалога Грузии и ЕС - премьер

Грузия рассчитывает привлечь Евросоюз к поиску путей разрешения конфликта с Россией, сообщил в среду на заседании правительства республики премьер-министр Георгий Квирикашвили.
"Одной из важнейших частей начавшегося стратегического диалога между Грузией и Евросоюзом по вопросам безопасности будет российско-грузинский конфликт и пути его мирного решения", - сказал он, комментируя проведение в Тбилиси первой встречи представителей республики и ЕС в рамках диалога высокого уровня по вопросам безопасности.
По словам премьера, данный диалог является важным достижением на пути интеграции Грузии в Евросоюз, так как практически республика становится одним из важнейших компонентов европейской системы безопасности.
Г.Квирикашвили отметил, что в рамках диалога также будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сферах борьбы с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью.
"Этот формат стратегического диалога станет путем, который приведет нас к достижению максимального соответствия с системой и структурами обороны и безопасности Евросоюза", - сказал он.
Как сообщили в МИД Грузии, делегацию ЕС на встрече, которая пройдет в Тбилиси в среду, возглавляет заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Жан-Кристоф Белльяр.
"Грузинская сторона активно работает с Евросоюзом в направлении развития сотрудничества в секторе обороны и безопасности, чтобы произошло максимальное сближение с теми институтами ЕС, которые обеспечивают стабильность и безопасность в Европе", - подчеркнули в МИД.
"Будут обсуждаться также вопросы сотрудничества в рамках единой внешней политики Евросоюза и политики безопасности и обороны, гибридных угроз, кибер-безопасности, управления кризисными ситуациями, стратегической коммуникации, обмена опытом борьбы с радикализацией и экстремизмом и т.д.", - сообщила пресс-служба.
ОБСЕ в четверг проведет мониторинг на азербайджано-армянской госгранице
Посол Азербайджана в России подтвердил выход из гонки за пост гендиректора ЮНЕСКО
Президент Азербайджана прибыл в Сочи для участия в саммите глав государств СНГ
Азербайджан в январе-августе увеличил ненефтяной экспорт на 27% - Госкомстат
ИКБ Никойл в январе-сентябре незначительно сократил обязательства перед Центробанком
Прямые инвестиции Германии в экономику Азербайджана превысили $460 млн
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Удостоверения личности нового поколения будут способствовать развитию электронной торговли в Азербайджане – Минсвязи
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Российский космонавт Сергей Рыжиков и бакинская молодежь: откровенная встреча. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»