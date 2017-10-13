Тегеран будет соблюдать обязательства по ядерной сделке до тех пор, пока соглашение не нарушат другие участники - Лариджани

Председатель парламента Ирана Али Лариджани подтвердил приверженность Тегерана международным договоренностям по ядерной сделке.
"Мы останемся приверженными своим международным обязательствам, в том числе, Совместному всеобъемлющему плану действий", - заявил А.Лариджани в пятницу в Санкт-Петербурге на Парламентской ассамблее ОДКБ.
При этом он оговорился, что "Иран будет соблюдать свои обязательства до тех пор, пока противоположные стороны не нарушат соглашение".
А.Лариджани отметил, что Иран готов играть свою важную роль в установлении мира и безопасности.
"Широкий и разнообразный спектр угроз в области безопасности требует от нас поиска путей решения и немедленных коллективных ответов на эти угрозы", - сказал глава парламента.
Он считает в этой связи принципиально важным объединение усилий государств региона.
А.Лариджани уверен, что ОДКБ "в качестве одной из структур организации в области безопасности в стратегически важном регионе мира может играть конструктивную и позитивную роль в мировом процессе борьбы с терроризмом".
Как сообщалось, делегация парламента Ирана имеет статус наблюдателя в ПА ОДКБ.
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