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Внешняя политика 13.10.2017 18:37

Азербайджан и Совет Европы должны продолжать диалог - глава представительства ЕС в Баку

Глава представительства Европейского Союза в Баку Кестутис Янкаускас считает важным продолжение диалога и совместных усилий между Азербайджаном и Советом Европы.

«Совет Европы является очень важной организацией, представляющей общепринятые ценности, и для каждой страны-члена этой организации при помощи диалога и интенсивной работы нужно двигаться дальше», - заявил К.Янкаускас журналистам в пятницу, комментируя принятые со стороны ПАСЕ на этой неделе доклады по Азербайджану.

«Диалог и работа - это главные два слова, которые я взял бы в основу. И думаю, что нужно прилагать все усилия, чтобы оставаться в этих организациях, которые важны для нас всех. Я думаю, что Баку работает со Страсбургом в постоянном диалоге, и там решаются многие вопросы», - отметил К.Янкаускас.

11 октября на сессии ПАСЕ были заслушаны и приняты доклады "Функционирование демократических институтов в Азербайджане", подготовленные содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефаном Шеннахом и Сезаром Флорином Преда, и "Председательство Азербайджана в Совете Европы: Каковы последующие действия в области соблюдения прав человека?" авторства бельгийского депутата Алана Дестекса.

В Баку сочли эти документы предвзятыми и несправедливыми. Кроме этого, в Баку считают, что ПАСЕ проводит открытую антиазербайджанскую политику.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СЕ, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]