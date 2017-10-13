Азербайджан и Совет Европы должны продолжать диалог - глава представительства ЕС в Баку

Глава представительства Европейского Союза в Баку Кестутис Янкаускас считает важным продолжение диалога и совместных усилий между Азербайджаном и Советом Европы.
«Совет Европы является очень важной организацией, представляющей общепринятые ценности, и для каждой страны-члена этой организации при помощи диалога и интенсивной работы нужно двигаться дальше», - заявил К.Янкаускас журналистам в пятницу, комментируя принятые со стороны ПАСЕ на этой неделе доклады по Азербайджану.
«Диалог и работа - это главные два слова, которые я взял бы в основу. И думаю, что нужно прилагать все усилия, чтобы оставаться в этих организациях, которые важны для нас всех. Я думаю, что Баку работает со Страсбургом в постоянном диалоге, и там решаются многие вопросы», - отметил К.Янкаускас.
11 октября на сессии ПАСЕ были заслушаны и приняты доклады "Функционирование демократических институтов в Азербайджане", подготовленные содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефаном Шеннахом и Сезаром Флорином Преда, и "Председательство Азербайджана в Совете Европы: Каковы последующие действия в области соблюдения прав человека?" авторства бельгийского депутата Алана Дестекса.
В Баку сочли эти документы предвзятыми и несправедливыми. Кроме этого, в Баку считают, что ПАСЕ проводит открытую антиазербайджанскую политику.
Р.Бабаев
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