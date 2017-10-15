Глава МИД Ирана не исключил выход страны из сделки по атому

Иран может выйти из сделки по атому в случае пересмотра США предусмотренной соглашением отмены санкций против Тегерана, заявил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.
"Если Иран когда-то почувствует, что стороны соглашения предпринимают шаги, касающиеся недостаточной для Исламской республики отмены санкций, у Ирана будет несколько вариантов выбора, одним из которых является выход из ядерной сделки", - сказал министр, выступая по государственному телевидению.
Он добавил, что "если санкции в реально важных для нас сферах будут восстановлены, включая торговлю нефтью, морское перевозки и их страхование, торговлю самолетами, то у нас будет право принять решение относительно нашего участия в сделке".
В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп, который недоволен достигнутым соглашением "шестерки" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) с Ираном по иранской ядерной программе, заявил, что не подтверждает конгрессу выполнение иранской стороной условий соглашения, и распорядился рассмотреть вопрос о новых санкциях против Тегерана как "спонсора терроризма".
Заявление американского президента вызвало волну критики в мире, в том числе со стороны основных союзников США, в частности, Великобритании, Германии, Франции, а также руководства Евросоюза.
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