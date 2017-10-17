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Бизнес и законодательство 17.10.2017 13:32

Производство цемента в Азербайджане в январе-сентябре увеличилось на 23%

Объем производства стройматериалов в Азербайджане в январе-сентябре 2017 года составил 409,7 млн манатов, что на 29,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 22,6% - до 2 млн 111,9 тыс. тонн, готовой бетонной смеси - на 49,3% - до 512,7 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона - в 2 раза до 126,8 тыс. кубометров.

Кроме этого, производство строительного кирпича увеличилось на 38,1% - до 203 тыс. кубометров, обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них - в 2,9 раза - до 15 тыс.956,6 тонн, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона - на 21,4% - до 84 тыс.142,6 тонн, строительной извести - на 11,9% - до 22 тыс.358,7 тонн.

Производство строительного гипса в январе-сентябре 2017 года сократилось на 31,8% - до 73 тыс. тонн, асфальта - на 38,9% - до 116,6 тыс. тонн.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРОИЗВОДСТВО, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]