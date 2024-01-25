Азербайджан в 2023г увеличил производство стройматериалов на 32%

В Азербайджане в 2023 году произведено стройматериалов на сумму 1 млрд 180,3 млн манатов ($694,3 млн по текущему курсу), что на 31,8% больше, чем за 2022 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, объем производства цемента составил 3,725 млн тонн (рост на 4,6%), сборных конструкций из бетона - 31,3 тыс. кубометров (спад на 37,5%), асфальта - 159,3 тыс. тонн (спад на 27,3%).
Кроме этого, производство строительного кирпича составило 616,7 тыс. кубометров (спад на 19,1%), строительного стекла - 8,807 млн кв. метров (рост на 12,9%).
Цементного клинкера произведено 3,869 млн. тонн (рост на 36,9%), строительного гипса - 85 тыс. тонн (рост на 98,1%), готовой бетонной смеси - 4,054 млн тонн (спад на 7,6%), строительной извести - 44 тыс. тонн (спад на 5%).
Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 2022 году произведено стройматериалов на сумму 1 млрд 85,7 млн манатов ($638,8 млн по текущему курсу), что на 12,6% больше, чем за 2021 год.
Б.Рустамбеков
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