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Бизнес и законодательство 12.10.2023 14:03

Азербайджан в январе-сентябре увеличил производство стройматериалов на 28%

В Азербайджане в январе-сентябре 2023 года произведено стройматериалов на сумму 819 млн манатов ($481,7 млн по текущему курсу), что на 27,7% больше, чем за 9 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, объем производства цемента составил 2,733 млн тонн (рост на 3,1%), сборных конструкций из бетона - 20,9 тыс. кубометров (спад на 42,6%), асфальта - 54,5 тыс. тонн (спад на 55,3%).

Кроме этого, производство строительного кирпича составило 432,2 тыс. кубометров (спад на 4,3%), строительного стекла - 6,656 млн кв. метров (рост на 17,4%).

Цементного клинкера произведено 2,782 млн. тонн (рост на 7,6%), строительного гипса – 62 тыс. тонн (рост на 99,4%), готовой бетонной смеси - 2,814 млн тонн (рост на 14,9%), строительной извести - 37,5 тыс. тонн (рост на 20,6%).

Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 2022 году произведено стройматериалов на сумму 1 млрд 85,7 млн манатов ($638,8 млн по текущему курсу), что на 12,6% больше, чем за 2021 год.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ПРОИЗВОДСТВО, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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