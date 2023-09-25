Азербайджан в январе-августе увеличил производство стройматериалов на 26%

В Азербайджане в январе-августе 2023 года произведено стройматериалов на сумму 703,3 млн манатов ($348,7 млн по текущему курсу), что на 26,4% больше, чем за январь-август 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, объем производства цемента составил 2,412 млн тонн (рост на 3,6%), сборных конструкций из бетона - 18,7 тыс. кубометров (спад на 38,3%), асфальта - 41,7 тыс. тонн (спад на 64%).
Кроме этого, производство строительного кирпича составило 372,1 тыс. кубометров (спад на 9,4%), строительного стекла - 6,104 млн кв. метров (рост на 22,9%).
Цементного клинкера произведено 2,427 млн. тонн (рост на 8%), строительного гипса – 53,8 тыс. тонн (рост на 96,4%), готовой бетонной смеси - 2,432 млн тонн (рост на 13,6%), строительной извести - 34,6 тыс. тонн (рост на 29,1%).
Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 2022 году произведено стройматериалов на сумму 1 млрд 85,7 млн манатов ($638,8 млн по текущему курсу), что на 12,6% больше, чем за 2021 год.
Б.Рустамбеков
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