Азербайджан в январе-июле увеличил производство стройматериалов на 24%

В Азербайджане в январе-июле 2023 года произведено стройматериалов на сумму 592,9 млн манатов ($348,7 млн по текущему курсу), что на 24,1% больше, чем за январь-июль 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
По данным статистики, объем производства цемента составил 2,089 млн тонн (рост на 4%), сборных конструкций из бетона - 16,4 тыс. кубометров (спад на 35,2%), асфальта - 32,2 тыс. тонн (спад на 46,9%).
Кроме этого, производство строительного кирпича составило 318,9 тыс. кубометров (спад на 13,8%), строительного стекла - 5,24 млн кв. метров (рост на 22,7%).
Цементного клинкера произведено 2,167 млн. тонн (рост на 13,1%), строительного гипса - 45,3 тыс. тонн (рост в 2 раза), готовой бетонной смеси - 2,076 млн тонн (рост на 14,6%), строительной извести - 32,3 тыс. тонн (рост на 40,4%).
Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 2022 году произведено стройматериалов на сумму 1 млрд 85,7 млн манатов ($638,8 млн по текущему курсу), что на 12,6% больше, чем за 2021 год.
Б.Рустамбеков
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