В Федерации фигурного катания надеются, что российские спортсмены без проблем получат визы США для участия в этапе Гран-При в Лейк-Плэсиде

Российские фигуристы не должны столкнуться с проблемами при получении американских виз, считает президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

"Будем пытаться получить визы в Москве. Думаю, в ближайшее время займемся этим. У некоторых спортсменов есть визы, у некоторых кончились. Мы надеемся, что спортсмены, которые будут распределены на этап, не будут иметь проблем с получением виз", - сказал А.Горшков на пресс-конференции в Москве во вторник.