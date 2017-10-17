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Спорт 17.10.2017 21:54

В Федерации фигурного катания надеются, что российские спортсмены без проблем получат визы США для участия в этапе Гран-При в Лейк-Плэсиде

Российские фигуристы не должны столкнуться с проблемами при получении американских виз, считает президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.

"Будем пытаться получить визы в Москве. Думаю, в ближайшее время займемся этим. У некоторых спортсменов есть визы, у некоторых кончились. Мы надеемся, что спортсмены, которые будут распределены на этап, не будут иметь проблем с получением виз", - сказал А.Горшков на пресс-конференции в Москве во вторник.

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Тэги: РОССИЯ, СПОРТСМЕНЫ, США, ВИЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]