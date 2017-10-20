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Регион 20.10.2017 12:21

На переговорах с Рябковым обсуждались шаги США относительно ядерной сделки с Ираном - замглавы иранского МИД

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обсуждал с российским коллегой Сергеем Рябковым действия Вашингтона в отношении иранской ядерной сделки.

"Мы обсудили недавние действия президента США, обменялись мнениями о возможном развитии событий", - сказал он в пятницу журналистам в Москве.

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Тэги: ИРАН, РОССИЯ, МИД, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]