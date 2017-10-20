На переговорах с Рябковым обсуждались шаги США относительно ядерной сделки с Ираном - замглавы иранского МИД

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обсуждал с российским коллегой Сергеем Рябковым действия Вашингтона в отношении иранской ядерной сделки.

"Мы обсудили недавние действия президента США, обменялись мнениями о возможном развитии событий", - сказал он в пятницу журналистам в Москве.