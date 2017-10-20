Тегеран не видит необходимости в проведении новой министерской встречи "шестерки" и Ирана, заявил замглавы иранского МИД Аббас Аракчи.

"Министры совсем недавно провели встречу в Нью-Йорке, которая была очень чувствительной. Мы не видим необходимости в том, чтобы новая встреча состоялась в ближайшее время", - сказал А.Аракчи в пятницу в Москве, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Но мы смотрим за развитием событий, и в случае принятия новых решений другими сторонами будем принимать решение (о проведении встречи)", - добавил замминистра.