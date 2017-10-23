Нефть дорожает на благоприятных сигналах от ОПЕК, Brent подорожала до $57,91 за баррель

Нефть продолжает дорожать в понедельник на информации о рекордном выполнении нефтедобывающими странами условий соглашения об ограничении производства нефти.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 выросла на $0,16 (0,28%) - до $57,91 за баррель. К закрытию предыдущей сессии контракт подорожал на $0,52 (0,91%) - до $57,75 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились к этому времени на $0,27 (0,52%) - до $52,11 за баррель. В пятницу стоимость ноябрьских контрактов выросла на $0,18 (0,35%) - до $51,47 за баррель.
Страны ОПЕК и не-ОПЕК, участвующие в соглашении об ограничении нефтедобычи, в сентябре выполнили сделку на рекордные 120%, говорится в пресс-релизе картеля по итогам рассмотрения данных министерским комитетом по мониторингу выполнения сделки.
Тем временем, данные Baker Hughes указали на сокращение числа действующих нефтедобывающих установок в США за минувшую неделю на 7 штук - до 736 установок, минимума с июня.
"Ключевым двигателем рынка являются продолжающиеся переговоры нефтедобывающих стран об ограничении добычи при хорошем выполнении условий действующего соглашения, - цитирует агентство Bloomberg аналитика CMC Markets в Сиднее Рика Спунера. - Тот факт, что в США не отмечается быстрого роста добычи, оказывает поддержку рынку. Есть возможность, что цена нефти WTI пойдет вверх - возможно, к $54 за баррель".
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