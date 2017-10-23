Azeravtoyol получит 4,8 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении ОАО «Azeravtoyol» из госбюджета 4,8 млн манатов на строительство автодороги Шеки-Киш в Шекинском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в понедельник на сайте главы государства.

Автодорога Шеки-Киш соединяет два населенных пункта, в которых проживают 17 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2017 год.

Минфину поручено обеспечение выделения данных средств.

Р.Бабаев