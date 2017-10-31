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Дальнее зарубежье 31.10.2017 17:16

ООН призвала принять неотложные меры для борьбы с изменениями климата

Государства и компании прикладывают недостаточно усилий для борьбы с изменениями климата в рамках Парижского соглашения, говорится в докладе программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) "О разрыве в уровне выбросов".

Если компании и государства будут в полном объеме соблюдать свои обещания по борьбе с вредными выбросами, температура в мире поднимется на 3 градуса по Цельсию к 2100 году, говорится в докладе. В то же время, одной из целей Парижского соглашения является удержание роста температуры ниже 2 градусов.

"Спустя год после вступления в силу Парижского соглашения, мы все еще делаем недостаточно для спасения сотен миллионов людей от несчастливого будущего", - заявил глава ЮНЕП Эрик Солхейм.

Авторы доклада отмечают, что государствам потребуется приложить гораздо больше усилий в 2020 году, когда будут пересматриваться обязательства стран по сокращению вредных выбросов. Если США сохранят свое намерение выйти из соглашения к 2020 году, "ситуация может стать еще более мрачной".

Ранее в этом году президент США Д.Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику в мире.

В то же время, ООН отмечает, что выбросы углекислого газа остаются на стабильном уровне с 2014 года, в частности благодаря использованию возобновляемых источников энергии.

В докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), распространенном в понедельник, однако, говорилось, что в 2016 году в атмосфере Земли было зафиксировано рекордно высокое содержание углекислого газа(CO2).

Соглашение по борьбе с изменением климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи тогда под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России.

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Тэги: МИР, ООН, ЭКОЛОГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]