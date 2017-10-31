ООН призвала принять неотложные меры для борьбы с изменениями климата

Государства и компании прикладывают недостаточно усилий для борьбы с изменениями климата в рамках Парижского соглашения, говорится в докладе программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) "О разрыве в уровне выбросов".

Если компании и государства будут в полном объеме соблюдать свои обещания по борьбе с вредными выбросами, температура в мире поднимется на 3 градуса по Цельсию к 2100 году, говорится в докладе. В то же время, одной из целей Парижского соглашения является удержание роста температуры ниже 2 градусов.

"Спустя год после вступления в силу Парижского соглашения, мы все еще делаем недостаточно для спасения сотен миллионов людей от несчастливого будущего", - заявил глава ЮНЕП Эрик Солхейм.

Авторы доклада отмечают, что государствам потребуется приложить гораздо больше усилий в 2020 году, когда будут пересматриваться обязательства стран по сокращению вредных выбросов. Если США сохранят свое намерение выйти из соглашения к 2020 году, "ситуация может стать еще более мрачной".

Ранее в этом году президент США Д.Трамп объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику в мире.

В то же время, ООН отмечает, что выбросы углекислого газа остаются на стабильном уровне с 2014 года, в частности благодаря использованию возобновляемых источников энергии.

В докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), распространенном в понедельник, однако, говорилось, что в 2016 году в атмосфере Земли было зафиксировано рекордно высокое содержание углекислого газа(CO2).

Соглашение по борьбе с изменением климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи тогда под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России.