Межведомственная комиссия (МВК) при Минтрансе РФ отказала авиакомпании "Победа" (низкобюджетный перевозчик "Аэрофлота" (MOEX:AFLT)) в новых допусках на рейсы в Европу, следует из материалов, опубликованных Росавиацией в среду.
Речь идет о допусках на выполнение регулярных полетов в немецкий Лейпциг, а также итальянские Кальяри и Бари.
Ранее сообщалось, что "Победа" подала в суд на Минтранс и Росавиацию в связи с тем, что в августе МВК отказала перевозчику в допусках на рейсы из Махачкалы в Стамбул и из Краснодара в Тбилиси. Источник "Интерфакса" утверждал, что "Победа" была единственной компанией, претендовавшей на эти маршруты, однако "комиссия не просто отказала в допуске, но даже не представила никаких обоснований отказа".
Согласно материалам на сайте Росавиации, на том же августовском заседании комиссии "Победе" также было отказано в допусках на регулярные рейсы из Москвы в итальянские Рим, Милан и Бари. Их поделили между собой авиакомпании "Глобус", "Сибирь" (обе входят в группу S7) и "ЮТэйр" (MOEX:UTAR).
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