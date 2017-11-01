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СНГ 01.11.2017 19:15

Минтранс РФ отказал "Победе" в новых допусках на рейсы в Европу

Межведомственная комиссия (МВК) при Минтрансе РФ отказала авиакомпании "Победа" (низкобюджетный перевозчик "Аэрофлота" (MOEX:AFLT)) в новых допусках на рейсы в Европу, следует из материалов, опубликованных Росавиацией в среду.

Речь идет о допусках на выполнение регулярных полетов в немецкий Лейпциг, а также итальянские Кальяри и Бари.

Ранее сообщалось, что "Победа" подала в суд на Минтранс и Росавиацию в связи с тем, что в августе МВК отказала перевозчику в допусках на рейсы из Махачкалы в Стамбул и из Краснодара в Тбилиси. Источник "Интерфакса" утверждал, что "Победа" была единственной компанией, претендовавшей на эти маршруты, однако "комиссия не просто отказала в допуске, но даже не представила никаких обоснований отказа".

Согласно материалам на сайте Росавиации, на том же августовском заседании комиссии "Победе" также было отказано в допусках на регулярные рейсы из Москвы в итальянские Рим, Милан и Бари. Их поделили между собой авиакомпании "Глобус", "Сибирь" (обе входят в группу S7) и "ЮТэйр" (MOEX:UTAR).

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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, , ДОПУСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]