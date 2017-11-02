Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9821 RUR   0.0292 GBR   2.2583 TRY   0.4472

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.15 Brent   60.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 13° Завтра 12° 17° 4 Ноя 11° 17° 5 Ноя 12° 18°

Дальнее зарубежье 02.11.2017 12:25

Мэй поблагодарила за работу на посту министра обороны ушедшего в отставку из-за скандала Фэллона

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила сэра Майкла Фэллона за службу в должности министра обороны страны после того, как он подал в отставку в связи со скандалом с журналисткой.

"Я высоко ценю свойственную вам серьезность, с которой вы обосновали вашу позицию и тот пример, который вы подаете служащим... От лица всех тех, кому вы помогли во время вашей работы в правительстве, я благодарю вас за вашу службу", - говорится в письме Т.Мэй, распространенным Даунинг-стрит.

Накануне, глава Минобороны Британии сэр М.Фэллон подал в отставку в связи с ситуацией, сложившейся вокруг скандала с журналисткой Джулией Хартли.

"В последние дни возник ряд обвинений относительно, в том числе, моего поведения в прошлом. Многие из них - ложь, но я признаю, что мое поведение в прошлом не соответствовало высоким стандартам, требующимся (для работы в - ИФ) вооруженных силах, которые я имею честь представлять. Я сделал выводы, и поэтому я подаю в отставку с поста министра обороны", - написал он в письме Т.Мэй.

Ранее на этой неделе он признался в том, что вел себя неподобающим образом с журналисткой Джулией Хартли на конференции Консервативной партии в 2002 году, прикоснувшись руками к ее коленям.

М.Фэллон принес ей извинения. В свою очередь Дж.Хартли заявила, что шокирована его решением покинуть пост министра оборону и абсолютно этого не ожидала. Она также выразила мнение, что причина его отставки на самом деле может заключаться не в этом скандале.

"Я невероятно шокирована. Если это правда связано со скандалом о коленях, когда он потрогал мою коленку 15 лет назад, а у меня претензий к нему нет совсем, то это самая абсурдная отставка в кабинете министров. Однако, я не думаю, что причина в этом. Я очень сомневаюсь, что один из стандартов (работы - ИФ) в вооруженных силах требует того, чтобы военный никогда не касался коленей молодой женщины", - рассказала она телеканалу "Скай ньюс".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, МИНИСТР, БЛАГОДАРНОСТЬ


Похожие новости


Британский премьер подчеркивает важность ядерной сделки с Ираном для региональной безопасности В Музее мадам Тюссо появится восковая фигура Терезы Мэй Кот премьера Британии вышел к журналистам, в его блоге он назван единственным уверенным обитателем Даунинг-стрит Премьер Британии не намерена подавать в отставку после парламентских выборов Трамп имеет право самостоятельно решать, что и с кем обсуждать в Белом доме, заявила премьер Британии Тереза Мэй выразила Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]