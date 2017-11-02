Мэй поблагодарила за работу на посту министра обороны ушедшего в отставку из-за скандала Фэллона

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила сэра Майкла Фэллона за службу в должности министра обороны страны после того, как он подал в отставку в связи со скандалом с журналисткой.
"Я высоко ценю свойственную вам серьезность, с которой вы обосновали вашу позицию и тот пример, который вы подаете служащим... От лица всех тех, кому вы помогли во время вашей работы в правительстве, я благодарю вас за вашу службу", - говорится в письме Т.Мэй, распространенным Даунинг-стрит.
Накануне, глава Минобороны Британии сэр М.Фэллон подал в отставку в связи с ситуацией, сложившейся вокруг скандала с журналисткой Джулией Хартли.
"В последние дни возник ряд обвинений относительно, в том числе, моего поведения в прошлом. Многие из них - ложь, но я признаю, что мое поведение в прошлом не соответствовало высоким стандартам, требующимся (для работы в - ИФ) вооруженных силах, которые я имею честь представлять. Я сделал выводы, и поэтому я подаю в отставку с поста министра обороны", - написал он в письме Т.Мэй.
Ранее на этой неделе он признался в том, что вел себя неподобающим образом с журналисткой Джулией Хартли на конференции Консервативной партии в 2002 году, прикоснувшись руками к ее коленям.
М.Фэллон принес ей извинения. В свою очередь Дж.Хартли заявила, что шокирована его решением покинуть пост министра оборону и абсолютно этого не ожидала. Она также выразила мнение, что причина его отставки на самом деле может заключаться не в этом скандале.
"Я невероятно шокирована. Если это правда связано со скандалом о коленях, когда он потрогал мою коленку 15 лет назад, а у меня претензий к нему нет совсем, то это самая абсурдная отставка в кабинете министров. Однако, я не думаю, что причина в этом. Я очень сомневаюсь, что один из стандартов (работы - ИФ) в вооруженных силах требует того, чтобы военный никогда не касался коленей молодой женщины", - рассказала она телеканалу "Скай ньюс".
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