С начала 2017 года турпоток из РФ в Армению увеличился почти на 32% - президент Саргсян

Разрешение гражданам России въезжать в Армению по внутренним паспортам привело к росту туристического потока, заявил президент Армении Серж Саргсян.
"Российских туристов, желающих провести отдых в Армении, с каждым годом становится все больше. Согласно статистике, в январе-сентябре текущего года число посещений российских граждан увеличилось почти на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сейчас эта цифра близка к полумиллиону - 447 тыс. 840 человек. Росту числа российских туристов также способствовало решение правительства Армении о въезде граждан России по внутренним паспортам, и этой возможностью с начала года уже воспользовались более 50 тысяч граждан РФ, то есть приблизительно 10 процентов всего туристического потока из России", - сказал С.Саргсян в интервью "Российской газете".
По его словам, росту интереса россиян к Армении способствует много факторов.
"И самый главный - это, безусловно, очень высокий уровень взаимопонимания, истоки которого уходят в историю. Между гражданами Армении и России очень легко, естественно, я бы сказал, непринужденно продолжают развиваться чисто человеческие, дружеские отношения", - отметил С.Саргсян.
По его словам, туроператорами разработаны два основных турпродукта для российского рынка - "На уикенд в Армению с внутренними паспортами" и "Русский след в Армении".
"Ввиду своего уникального цивилизационного притяжения Армения стала местом паломничества для людей со всех уголков мира. Поэтому наблюдается устойчивая тенденция роста туристических поездок в Армению, в том числе, как я уже сказал, из России. Такие туристические направления, как горнолыжный курорт Цахкадзор, озеро Севан, лечебно-оздоровительный курорт Джермук, монастырский комплекс Татев, а также другие достопримечательности и памятники историко-культурного наследия нашей страны, уже давно завоевали внимание россиян", - рассказал президент Армении.
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