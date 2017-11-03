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ТЭК 03.11.2017 09:16

Нефть дорожает на ожиданиях новых сигналов от ОПЕК, Brent у $60,9 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в пятницу на ожиданиях, что ОПЕК и ее союзники, включая Россию, продлят договоренности об ограничении нефтедобычи до конца 2018 года.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:07 повысилась на 27 центов (0,45%) - до $60,89 за баррель.

Декабрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 28 центов (0,51%) - до $54,82 за баррель.

По итогам сессии в четверг котировка фьючерса на Brent поднялась на 13 центов (0,2%), до $60,62 за баррель, на WTI - выросла на 24 цента (0,4%), до $54,54 за баррель - максимума с июля 2015 года.

Данные о сокращении запасов в США и снижении поставок нефти государствами ОПЕК в октябре поддерживают рост нефтяного рынка.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]