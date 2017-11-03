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Внутренняя политика 03.11.2017 18:25

Помощник президента Азербайджана награжден орденом «Шохрат»

Помощник президента Азербайджана по территориально-организационным вопросам-завотделом Зейнал Нагдалиев награжден орденом «Шохрат», сообщает сайт главы государства.

«З.Нагдалиев представлен к ордену «Шохрат» за эффективную деятельность на государственной службе», - отмечается в тексте распоряжения И.Алиева, подписанного в пятницу.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОМОЩНИК, ОРДЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]