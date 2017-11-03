Помощник президента Азербайджана награжден орденом «Шохрат»

Помощник президента Азербайджана по территориально-организационным вопросам-завотделом Зейнал Нагдалиев награжден орденом «Шохрат», сообщает сайт главы государства.

«З.Нагдалиев представлен к ордену «Шохрат» за эффективную деятельность на государственной службе», - отмечается в тексте распоряжения И.Алиева, подписанного в пятницу.

Р.Бабаев