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Бизнес и законодательство 06.11.2017 19:00

Президент Азербайджана предоставил банкам право заниматься операциями по обмену валюты за счет собственных и привлеченных от клиентов средств

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил изменения в законе "О банках", позволяющие банкам заниматься операциями по обмену валюты за счет собственных и привлеченных от клиентов средств.

Текст поправок в законе опубликован в понедельник в официальных СМИ.

Изменения, предоставляющие банкам такую возможность, внесены в статью 32.1.6-1 закона "О банках".

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в мае 2017 года утвердил поправки в закон "О валютном регулировании", разрешающие физическим и юридическим лицам открывать пункты обмена валюты.

С января 2016 года пункты обмена валюты в Азербайджане могут действовать только при банках и отделениях почты.

Согласно поправкам, пункты обмена валюты смогут открывать не только резиденты Азербайджана, но и зарубежные компании в своих филиалах в стране.

В соответствии с поправками, обмен валюты возможен только в наличной форме, поэтому предусматривается запрет на оказание услуг по обмену валюты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Это вызвано ограничениями по наличным операциям.

Согласно поправкам, лица, заинтересованные в осуществлении данного вида деятельности для получения лицензии должны в определенных банках разместить залоговый депозит. Для деятельности в Баку размер залога составляет 50 тыс. манатов и $50 тыс., в Абшеронском районе, Сумгайыте и Гяндже – 25 тыс. манатов и $25 тыс. Для деятельности в остальных регионах страны размер залога равен 10 тыс. манатов и $10 тыс.

Палата по надзору за финансовыми рынками определит правила ведения обмена валют, также определит территории, где будут действовать пункты обмена валют.

Кроме этого, президент утвердил поправку в закон "О госпошлине", согласно которой стоимость пошлины для получения лицензии на открытие пунктов обмена валюты составит 500 манатов.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, ВАЛЮТА, ОПЕРАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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