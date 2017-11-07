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Регион 07.11.2017 17:26

Глава Минобороны Грузии отправляется с визитом в США

Министр обороны Грузии Леван Изория перед визитом в США во вторник обсудил с американским послом в Тбилиси Яном Келли детали своих предстоящих встреч в Пентагоне.

"В этом и будущем году США потратят для военной реформы (Грузии - ИФ) более 100 миллионов долларов, что еще более усилит нашу обороноспособность, возведет в очень высокую степень наше стратегическое партнерство", - сказал журналистам Л.Изория.

Я.Келли сообщил в свою очередь журналистам, что намечены переговоры министра обороны Грузии с главой Пентагона Джеймсом Маттисом.

"Эта встреча пройдет на важном этапе наших двусторонних отношений, после визита вице-президента США в Грузию. В будущем году начнется программа укрепления обороноспособности Грузии. Это масштабная программа учений будет задействована с весны будущего года", - сказал посол.

Ранее сообщалось, что военные инструкторы США в рамках программы по укреплению обороноспособности Грузии подготовят девять батальонов армии республики.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИНОБОРОНЫ, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]