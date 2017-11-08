Экс-премьер Украины Азаров убежден, что сменить нынешнюю власть в Киеве могут только ее кураторы из Вашингтона

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сомневается в возможности "правого переворота" в Киеве.

"Правый переворот на Украине - миф, то, что не основано на реальных фактах. У власти на Украине и так правое правительство. Очень плотно американцы взяли ситуацию под свой контроль. Никто шага ступить не может. Никакого правого переворота не будет, пока американцы не примут решение о замене той камарильи, которая у власти", - сказал он журналистам в Москве.

По его словам, среди нынешних украинских элит нет ярких политических лидеров.

"Политический вес Арсена Авакова (министра внутренних дел Украины-ИФ) нулевой. Его функции сводятся к поддержанию террора. А Ярош? Кто такой Ярош? Да и американцы не заинтересованы ничего менять. Украину превратили во врага РФ. Происходит деиндустриализация страны. ВПК разрушен. Индустриальная мощь страны была значительная, остановились почти все крупные предприятия, да и чтобы цена килограмма сала достигала 250 гривен, такого никогда не было", - сказал он.

При этом Н.Азаров считает переговоры с оппозицией главной ошибкой бывшего президента Виктора Януковича.

"Роковая ошибка Януковича в том, что он много времени проводил в бесплодных переговорах с Яценюком и Порошенко. Надо было говорить не с ними, а с их хозяевами", - сказал он.