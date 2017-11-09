ТЦ Шахдаг откроет зимний сезон 16 декабря

Туристический Центр «Шахдаг» откроет зимний сезон 16 декабря, отмечается в сообщении центра.
«Открытие зимнего сезона состоится 16 декабря», - отмечается в сообщении.
По данным аналитического агентства ТурСтат, Шахдаг занимает второе место среди горнолыжных курортов стран СНГ, популярных для отдыха предстоящей зимой.
ЗАО "Центр туризма Шахдаг" входит в структуре министерства культуры и туризма Азербайджана.
А.Азизов
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