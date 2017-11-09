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Туризм 09.11.2017 12:50

ТЦ Шахдаг откроет зимний сезон 16 декабря

Туристический Центр «Шахдаг» откроет зимний сезон 16 декабря, отмечается в сообщении центра.

«Открытие зимнего сезона состоится 16 декабря», - отмечается в сообщении.

По данным аналитического агентства ТурСтат, Шахдаг занимает второе место среди горнолыжных курортов стран СНГ, популярных для отдыха предстоящей зимой.

ЗАО "Центр туризма Шахдаг" входит в структуре министерства культуры и туризма Азербайджана.

А.Азизов

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Тэги: ШАХДАГ, СЕЗОН, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]