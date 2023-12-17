ТЦ «Шахдаг» ожидает в 2024г рост турпотока на 15-20%

ЗАО «Туристический центр Шахдаг» ожидает в 2024 году рост туристического потока на 15-20%, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" председатель Центра Рустам Наджафов.

"В этом году число туристов выросло на 15% по сравнению с 2022 годом. В следующем году мы ожидаем рост на 15-20%", - подчеркнул он.

Как отметил Наджафов в субботу на пресс-конференции, посвященной началу зимнего сезона, с начала января по 15 декабря 2023 года число ночевавших в Туристическом центре «Шахдаг» составило 67,821 тыс. человек, а общее число посетителей центра – 158,506 тыс. человек.

По его словам, с этого зимнего сезона для любителей лыжного спорта будет использоваться специальный новый склон длиной 1800 метров, предназначенный для проведения различных международных лыжных соревнований. При этом действующие на территории комплекса горнолыжные трассы будут постоянно обеспечиваться снегом. Количество снегогенераторов увеличено с 449 до 488.

Кроме того, Наджафов добавил, что российские туристы заранее забронировали 50-60% мест на январь-февраль 2024 года, арабские туристы - 50% на лето следующего года.

Х.Насирзаде