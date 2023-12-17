ТЦ «Шахдаг» ожидает в 2024г рост турпотока на 15-20%

ЗАО «Туристический центр Шахдаг» ожидает в 2024 году рост туристического потока на 15-20%, заявил агентству "Интерфакс-Азербайджан" председатель Центра Рустам Наджафов.
"В этом году число туристов выросло на 15% по сравнению с 2022 годом. В следующем году мы ожидаем рост на 15-20%", - подчеркнул он.
Как отметил Наджафов в субботу на пресс-конференции, посвященной началу зимнего сезона, с начала января по 15 декабря 2023 года число ночевавших в Туристическом центре «Шахдаг» составило 67,821 тыс. человек, а общее число посетителей центра – 158,506 тыс. человек.
По его словам, с этого зимнего сезона для любителей лыжного спорта будет использоваться специальный новый склон длиной 1800 метров, предназначенный для проведения различных международных лыжных соревнований. При этом действующие на территории комплекса горнолыжные трассы будут постоянно обеспечиваться снегом. Количество снегогенераторов увеличено с 449 до 488.
Кроме того, Наджафов добавил, что российские туристы заранее забронировали 50-60% мест на январь-февраль 2024 года, арабские туристы - 50% на лето следующего года.
Х.Насирзаде
Кандидатура Эльшада Мусаева выдвинута на пост президента Азербайджана
Алиев направил письмо с соболезнованиями в связи с кончиной эмира Кувейта
Фазиль Мустафа и Захид Орудж планируют участие на выборах президента Азербайджана в феврале 2024 года
Bank Respublika по итогам 11 мес. сохранил лидерство по льготному кредитованию бизнеса из средств SIF
Номинальные денежные доходы населения Азербайджана за 11 мес. выросли на 13%
Азербайджан в январе-ноябре сократил добычу золота на 16%, серебра - на 50%
ГААД получит 1,7 млн манатов на капремонт автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 2 млн манатов на капремонт автодороги на западе Азербайджана
Иностранный инвестор впервые вложил 5 млн манатов в систему здравоохранения Нахчывана
Россия не имеет никаких причин воевать со странами НАТО, заявил Путин
Избирателей из Косово организованно доставляют в центральную Сербию для голосования на парламентских выборах
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Четверо студентов Бакинской высшей школы нефти удостоены «Стипендии имени Гейдара Алиева»
Совершай праздничные платежи с картой Yelo в рас-сроч-ку!
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Узбекистан создаёт новую национальную систему общественной безопасности
Частный бизнес как драйвер современной экономики Узбекистана: реформы и вызовы
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире