На Ближнем Востоке проявляют интерес к российским системам ПВО - Чемезов

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов подтвердил, что ряд стран Ближнего Востока заинтересовались покупкой российских систем ПВО.

"Они заинтересованы в очень многих технологиях, это и системы ПВО, и гражданская и военная авиация", - сказал С.Чемезов журналистам на выставке "Dubai Airshow"

Ранее западные СМИ сообщали, что предметный интерес к российской системе ПВО - С-400 проявил Катар.

Кроме того, помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин ранее сообщил "Интерфаксу", что Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время выйдут на заключение контракта на поставку С-400.

"В самое ближайшее время. Сейчас идут переговоры, согласование", - сказал В.Кожин, отвечая на вопрос агентства о сроках заключения контракта.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Система С-400 обеспечивает оборону российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

По данным издания Janes, Россия развернула в Сирии вторую систему С-400.