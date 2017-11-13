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СНГ 13.11.2017 11:14

На Ближнем Востоке проявляют интерес к российским системам ПВО - Чемезов

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов подтвердил, что ряд стран Ближнего Востока заинтересовались покупкой российских систем ПВО.

"Они заинтересованы в очень многих технологиях, это и системы ПВО, и гражданская и военная авиация", - сказал С.Чемезов журналистам на выставке "Dubai Airshow"

Ранее западные СМИ сообщали, что предметный интерес к российской системе ПВО - С-400 проявил Катар.

Кроме того, помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин ранее сообщил "Интерфаксу", что Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время выйдут на заключение контракта на поставку С-400.

"В самое ближайшее время. Сейчас идут переговоры, согласование", - сказал В.Кожин, отвечая на вопрос агентства о сроках заключения контракта.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Система С-400 обеспечивает оборону российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

По данным издания Janes, Россия развернула в Сирии вторую систему С-400.

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Тэги: РОССИЯ, БЛИЖВОСТОК, ПВО, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]