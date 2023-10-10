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СНГ 10.10.2023 21:55

Путин назвал палестино-израильский кризис ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани выразил сожаление в связи с обострением в Израиле, назвав это примером провала политики США на Ближнем Востоке.

"И украинский кризис продолжается, и, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны", - сказал Путин.

"Именно на обе (стороны), то на одну, то на другую, но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа. Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства", - заявил президент РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, БЛИЖВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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