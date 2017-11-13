Хуситы обвинили Саудовскую Аравию в подрыве диалога в Йемене

Глава созданного в Йемене повстанцами-хуситами Верховного политического совета Салех ас-Самад полагает, что Саудовская Аравия лишила стороны йеменского конфликта возможности для диалога, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

С.Ас-Самад заявил, что возглавляемая Эр-Риядом коалиция "закрыла все двери для мира и диалога". Он пообещал, что по мере усиления блокады, хуситы будут наращивать свои возможности по "ответу на натиск со стороны врага".

Это заявление он сделал в ходе шествия сторонников повстанческих сил в Йемене.

Ранее коалиция во главе с Саудовской Аравией 13 ноября пообещала открыть морские порты и аэропорты в Йемене.

Речь идет о портах в Адене, Мохе и Эль-Мукалле. В порты, находящиеся на спорных территориях или территориях, подконтрольных повстанцам, постпредство Саудовской Аравии попросит ООН направить экспертов, чтобы убедиться, что они не используются для контрабанды оружия.

Порты были закрыты после того, как 4 ноября силы противоракетной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную из Йемена в направлении международного аэропорта Эр-Рияда.