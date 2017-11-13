Столтенберг не комментирует тему возможного вмешательства Москвы в каталоно-испанский конфликт

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник перед Советом глав МИД ЕС, что он не хотел бы давать какую-либо оценку сообщениям о предполагаемых попытках России оказать поддержку сторонникам отделения Каталонии от Испании.

"Мы видели несколько сообщений о попытках России вмешаться во внутренний политический процесс разных стран. Но я не буду комментировать отдельно Каталонию, я предоставлю испанскому правительству комментировать это", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее Й.Столтенберг также заявлял, что не собирается комментировать расследование в США по делу о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года вплоть до окончания этого расследования.

Испанское издание "Паис" ранее публиковало материалы о помощи сторонникам отделения Каталонии от Испании якобы со стороны "российских хакеров" и о попытках российских СМИ использовать конфликт в Каталонии для ослабления ЕС.

В свою очередь глава МИД Испании Альфонсо Дастис подтвердил готовность обсудить в понедельник на Совете глав МИД ЕС вопрос о предполагаемой кампании по дезинформации в интернете, нацеленной на поддержку сторонников независимости Каталонии.