Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9812 RUR   0.0287 GBR   2.2313 TRY   0.4404

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.74 Brent   63.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 19° Завтра 14° 17° 15 Ноя 11° 17° 16 Ноя 10° 16°

Дальнее зарубежье 13.11.2017 19:16

Столтенберг не комментирует тему возможного вмешательства Москвы в каталоно-испанский конфликт

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник перед Советом глав МИД ЕС, что он не хотел бы давать какую-либо оценку сообщениям о предполагаемых попытках России оказать поддержку сторонникам отделения Каталонии от Испании.

"Мы видели несколько сообщений о попытках России вмешаться во внутренний политический процесс разных стран. Но я не буду комментировать отдельно Каталонию, я предоставлю испанскому правительству комментировать это", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее Й.Столтенберг также заявлял, что не собирается комментировать расследование в США по делу о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года вплоть до окончания этого расследования.

Испанское издание "Паис" ранее публиковало материалы о помощи сторонникам отделения Каталонии от Испании якобы со стороны "российских хакеров" и о попытках российских СМИ использовать конфликт в Каталонии для ослабления ЕС.

В свою очередь глава МИД Испании Альфонсо Дастис подтвердил готовность обсудить в понедельник на Совете глав МИД ЕС вопрос о предполагаемой кампании по дезинформации в интернете, нацеленной на поддержку сторонников независимости Каталонии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, СТОЛТЕНБЕРГ, КАТАЛОНИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Борьба с ИГ не окончится с победами в Сирии и Ираке - Столтенберг НАТО приходится адаптироваться к новым условиям во многом из-за событий на Украине - Столтенберг Очередная провокация КНДР требует глобального ответа - Столтенберг Генсек НАТО поддержал инициативу Трампа по Афганистану Генсек НАТО осудил нападение на конвой альянса в Кандагаре Коррупция подрывает стабильность Афганистана - Столтенберг

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]