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Регион 15.11.2017 17:25

Министр обороны Грузии ожидает "масштабную помощь" США для оснащения девяти батальонов

Находящийся с визитом в Вашингтоне министр обороны Грузии Леван Изория сообщил о масштабной помощи, которую США окажут Тбилиси для усиления обороноспособности страны.

"В особенности в нынешнем году и в будущем году это будет масштабная помощь", - передает его слова пресс-служба минобороны Грузии после встречи министра с сенатором Линдси Грэмом.

По словам Л.Изория, речь идет о создании отвечающего стандартам НАТО центра учебной подготовки на территории Вазианской военной базы и приобретении оснащения натовских стандартов для 9 батальонов, которые с будущего года будут проходить подготовку под началом американских военных инструкторов.

"Параллельно мы остаемся преданными тем международным обязательствам, которые взяли на себя в Афганистане. Эти два компонента - как наша активность в международных миссиях, так и осуществление на месте учений, соответствующих стандартам НАТО, будут в будущие годы обеспечены той масштабной помощью, которую мы получаем от США", - сказал Л.Изория.

По информации пресс-службы оборонного ведомства, в ходе встречи сенатор-республиканец Л.Грэм в очередной раз подтвердил твердую поддержку текущих реформ в минобороны Грузии и выразил желание в ближайшее время посетить Грузию с визитом, чтобы лично ознакомиться с достигнутым прогрессом.

Как сообщалось, с весны будущего года 9 грузинских батальонов начнут проходить подготовку под началом американских военных инструкторов в рамках новой совместной программы "Готовности обороны Грузии". Подготовка будет осуществляться с акцентом на территориальную оборону.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИНОБОРОНЫ, США, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]