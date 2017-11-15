Находящийся с визитом в Вашингтоне министр обороны Грузии Леван Изория сообщил о масштабной помощи, которую США окажут Тбилиси для усиления обороноспособности страны.
"В особенности в нынешнем году и в будущем году это будет масштабная помощь", - передает его слова пресс-служба минобороны Грузии после встречи министра с сенатором Линдси Грэмом.
По словам Л.Изория, речь идет о создании отвечающего стандартам НАТО центра учебной подготовки на территории Вазианской военной базы и приобретении оснащения натовских стандартов для 9 батальонов, которые с будущего года будут проходить подготовку под началом американских военных инструкторов.
"Параллельно мы остаемся преданными тем международным обязательствам, которые взяли на себя в Афганистане. Эти два компонента - как наша активность в международных миссиях, так и осуществление на месте учений, соответствующих стандартам НАТО, будут в будущие годы обеспечены той масштабной помощью, которую мы получаем от США", - сказал Л.Изория.
По информации пресс-службы оборонного ведомства, в ходе встречи сенатор-республиканец Л.Грэм в очередной раз подтвердил твердую поддержку текущих реформ в минобороны Грузии и выразил желание в ближайшее время посетить Грузию с визитом, чтобы лично ознакомиться с достигнутым прогрессом.
Как сообщалось, с весны будущего года 9 грузинских батальонов начнут проходить подготовку под началом американских военных инструкторов в рамках новой совместной программы "Готовности обороны Грузии". Подготовка будет осуществляться с акцентом на территориальную оборону.
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