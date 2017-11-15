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Дальнее зарубежье 15.11.2017 18:59

Европарламент заявил, то демократия в Польше под угрозой, и готовится ввести санкции

Европарламент пришел к выводу, что в Польше верховенство права и демократия находятся под угрозой, и заявил о готовности предпринять ряд шагов, в результате которых в отношении этой страны могут быть введены санкции.

В резолюции, принятой в среду на пленарной сессии ассамблеи ЕС, выражена решимость предпринять дальнейшие шаги в соответствии со Статьей 7 Лиссабонского договора, которые, по мнению депутатов, должны "предотвратить серьезное нарушение верховенства права" и могут привести к приостановке права голоса Польши в Совете ЕС.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, ПАРЛАМЕНТ, ПОЛЬША, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]