Европарламент заявил, то демократия в Польше под угрозой, и готовится ввести санкции

Европарламент пришел к выводу, что в Польше верховенство права и демократия находятся под угрозой, и заявил о готовности предпринять ряд шагов, в результате которых в отношении этой страны могут быть введены санкции.

В резолюции, принятой в среду на пленарной сессии ассамблеи ЕС, выражена решимость предпринять дальнейшие шаги в соответствии со Статьей 7 Лиссабонского договора, которые, по мнению депутатов, должны "предотвратить серьезное нарушение верховенства права" и могут привести к приостановке права голоса Польши в Совете ЕС.